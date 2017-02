Lo smaltimento degli idioti

Signor direttore,

approvo in pieno il risalto dato oggi (e non solo) dal suo giornale in merito a questo incivile e purtroppo costante comportamento. Mi permetto di consigliare agli organi preposti di attuare adeguati controlli con tolleranza zero lì ed altrove, tesi a debellare questo incivile comportamento, infliggendo ai trasgressori esemplari sanzioni pecuniarie tramutabili solo, con finalità educative, in ore di lavoro necessarie alla pulizia dello spazio pubblico sporcato, moltiplicato x mille rispetto a quello imbrattato o danneggiato.

Inoltre i maleducati potrebbero essere inseriti in un apposito elenco... consultabile da tutti!

Uber Bertacchi

Il signor Bertacchi si riferisce al servizio di Gianluca Zurlini (pubblicato sulla Gazzetta di ieri) sulla geniale trovata di ahimè non pochi cittadini, i quali hanno pensato di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti lanciando i sacchi di “rudo” (lo dico alla parmigiana) dai finestrini delle automobili lanciate a tutta velocità sulla tangenziale.

Ora: che la raccolta differenziata sia migliorabile, soprattutto per quanto riguarda gli orari del ritiro dei sacchi, è certamente vero; ma che la reazione sia quella di buttare la spazzatura in tangenziale, è cosa che si commenta da sé. Sbaglierò, ma credo che non pochi di questi personaggi sono sempre pronti a criticare chiunque abbia responsabilità di governo, a dire che i politici sono tutti ladri, che in Italia non c'è senso civico eccetera. A loro ricorderei una famosa frase di Kennedy: «Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo Paese». Poi, non glieli farei raccogliere, i rifiuti: glieli butterei dentro casa loro.