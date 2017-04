Piccoli bulli crescono

Egregio direttore,

ho letto l’altro giorno un articolo sulla Gazzetta di Parma che riguardava il bullismo tra i giovanissimi e questo è molto triste. Io ricordo quando ero giovane: se qualcuno aveva problemi, noi tutti della compagnia l’aiutavamo. E se una persona anziana ci rimproverava, noi zitti e andavamo via con la paura, perché se lo avessero saputo i genitori, sarebbero stati rimproveri severi.

Ma dove è finito questo altruismo giovanile? Mi sembra di andare verso un mondo nuovo, forse sarò dei tempi passati ma non vedo un buon avvenire per questi giovani. Sarà forse colpa della società ma anche dei genitori. A volte una sgridata o uno scapaccione non guasta.

Io ai miei tempi ricordo che sgridate e scapaccioni ne ho presi dai miei genitori e devo dire che se sono riuscito nella vita a farmi una famiglia e lavorare onestamente lo devo molto anche a loro. Anche nelle scuole ricordo il maestro alle elementari che aveva una classe numerosa ed eravamo tutti molto scatenati, quando entrava bastava un suo sguardo per farci stare tutti tranquilli e in silenzio, a quei tempi bastava la 5.a elementare, poi se non avevi risultati via al lavoro. Ricordo molto bene il maestro Achille Bonardi alle elementari, per me e per tanti di noi è stato un grande. Ancora oggi ricordo i suoi insegnamenti che allora erano considerati severi e cattivi: oggi devo solo dire grazie maestro.

Mauro Battistini

Caro Battistini,

lei mi stuzzica nel lato più debole di ogni essere umano che abbia una certa età: quello della nostalgia. Ma anche a costo di passare per un vecchio brontolone, anch'io debbo dirle che rimpiango un po' i tempi in cui il maestro, o la maestra, erano appunto il maestro e la maestra: figure per le quali provavamo innanzitutto rispetto, e perfino qualche timore. Il primo giorno di scuola ruppi il calamaio e la maestra mi buttò fuori per punizione. Succedesse oggi, verrebbe denunciata dai genitori. Allora invece non si discuteva, perché i ruoli erano chiari e l'autorità indiscussa. E la mia maestra mi voleva bene. Oggi abbiamo maestre bravissime (la mia bambina di terza elementare ne ha una straordinaria) e per fortuna certi eccessi nella “correzione” sono scomparsi. Ma soprattutto noi genitori, che magari ci facciamo chiamare per nome anziché “mamma” e “papà”, abbiamo forse ecceduto nell'accondiscendenza. Certo, educare è difficilissimo. Però almeno bisogna provarci.