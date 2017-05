Giusto chiudere il ponte sul Po

Gentile direttore,

è inutile e assurdo che i vari sindaci siano pro o contro la chiusura del ponte Verdi sul Po; se ci sono da fare delle ristrutturazioni si fanno e basta!

Capisco il disagio, ma sarà meglio (per gli autisti) fare 30 chilometri in più o... finire in acqua facendo il bagno fuori stagione??

Giacomo RomaninI

Castellaro di Sala Baganza, 5/5