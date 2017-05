Disordini per il derby

Egregio direttore,

dopo avere ricevuto anche la telefonata del sindaco Pizzarotti sabato che avvertiva noi abitanti in zona stadio di non parcheggiare le auto nelle vie indicate dalle 8 del mattino di domenica alle 18 perché la giornata sarebbe stata ad alto rischio (e infatti abbiamo tutti notato la massiccia presenza di forze dell'ordine in tenuta antisommossa, caschi, manganelli, armi, gas lacrimogeni e quant'altro).

Minacciati dall'Isis? No, partita di calcio Parma-Reggio - che ci rimanda alla memoria il fastidioso topino con la erre moscia ma... attenzione, qui non si tratta di merendina ma di serio pericolo per la cittadinanza. Ma la beffa è stata che mentre noi parcheggiavamo le nostre auto al sicuro dall'incombente minaccia e tenevamo a casa i nostri figli perché «oggi c'è una partita di calcio tesoro... è meglio non uscire di casa...», in centro si è scatenato il putiferio. Non mi soffermo sui dettagli, è cronaca, nera. Qualche centinaio di coglioni, ma se il termine è scurrile potete anche sostituirlo con un forse più consono «delinquenti», sfugge al controllo - mi chiedo: solo Pizzarotti aveva previsto il pericolo?

Le nostre forze dell'ordine pensavano di essere così agghindate per una simulazione? - si riversa in territorio non sospetto e dà il via allo show degradante che semina paura, manganelli, bottiglie, petardi, urla da squadrone della morte... e le nostre forze dell'ordine? Dai che è il nostro momento facciamogliela pagare, ci pensano loro a riportare l'ordine perdinci! E via all'inseguimento dei coglioni (pardon, delinquenti) e non senza fatica e rischio personale perché siamo in prima linea! Non è mica un gioco da ragazzi! Non è mica una giornata sportiva! Qui siamo in guerra! Però dai, alla fine ce l'hanno fatta, forse anche con qualche sculacciata sono riusciti a metterli tutti nel pullman. E adesso dove li porteranno, in questura con una bella denuncia? No. Li riportano a casa loro? No. Allo stadio. Allora io mi chiedo: se domani mi armo fino ai denti e me ne vado in centro a lanciare petardi, lacrimogeni, e brandisco urlante manganelli e bottiglie e semino il panico tra la folla, però un'ora dopo ho appuntamento dall'estetista, qualche poliziotto mi dà un passaggio?

Anna Boschetti

Parma, 8 maggio