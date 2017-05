La differenza tra un parcheggio e una tangente

Caro Brambilla,

Parma, parcheggio scambiatore Nord. Sono le 6 di una domenica mattina di aprile. Accompagno mia moglie e mia figlia a prendere un pullman che le porterà a un concorso in Umbria. Lo scambiatore è praticamente vuoto e posso tranquillamente parcheggiare in uno stallo libero. Assieme a noi arrivano vari altri gruppi di genitori che accompagnano altrettanti figli a qualche altra manifestazione. Nonostante gli stalli liberi, in molti parcheggiano con due ruote sopra il marciapiede più vicino possibile all’area adibita a parcheggio e manovra dei pullman. Alcuni, da buoni ultimi, parcheggiano persino dove i pullman dovrebbero fare poi le proprie manovre, cosa che giustamente irrita non poco i poveri autisti che al loro arrivo si vedono tale spazio occupato. E che li costringe a destreggiarsi per non urtare le auto degli intrusi. I quali, del tutto indifferenti a queste conseguenze, chiacchierano e salutano i propri figli. Caro Direttore, il comportamento cui ho assistito in una domenica qualunque da parte di cittadini qualunque mi è tornato in mente leggendo le cronache di questi giorni sul nuovo scandalo che ha coinvolto la sanità nella nostra città. Può darsi che possa apparire un parallelismo forzato, ma quale differenza c’è, in fondo, tra l’approfittarsene anche nel semplice modo di parcheggiare o nel ben più importante ruolo di dirigente ospedaliero? Nessuno! (…)

Mario Taliani

Caro Taliani,



non è affatto un parallelismo forzato. Nel 1992, quando seguivo Mani Pulite per il Corriere della Sera, a Milano c’erano le fiaccolate dei “cittadini onesti” che denunciavano i “politici ladri”. Anche i miei colleghi della cronaca giudiziaria esultavano per le manette di Di Pietro e dicevano che era ora di fare piazza pulita. Tra questi colleghi ce n’era pure qualcuno che dai “socialisti ladri” aveva avuto in affitto, ad equo canone (cifre ridicole) case di eccellente qualità e di proprietà di vari enti pubblici: ma evidentemente lo aveva rimosso. Una sera, poi, un collega stava facendo, di fianco a me, la nota spese, e l’infarciva di voci fantasiose tipo “mance a informatori”, oltre che di ricevute per cene fatte con moglie e/o amante. “Che fai, scrivi contro i politici corrotti e poi rubi anche tu?”, gli dissi. Ma lui mi rispose: “Che c’entra? Quelli delle tangenti sono soldi pubblici”. Come dire insomma che al proprio datore di lavoro, se è privato, si può rubare mantenendo la coscienza a posto.



Questo è il punto, caro Taliani. Ci si scandalizza sempre per il comportamento degli altri, ma molto spesso ciascuno di noi è disonesto secondo le proprie possibilità. Se posso parcheggiare in seconda fila, parcheggio in seconda fila; se posso prendere le stecche da qualche casa farmaceutica, prendo le stecche. Non voglio scomodare i santi, ma trovo azzeccatissima questa frase di un certo Agostino: “La linea di demarcazione fra il bene e il male non è fra un gruppo di uomini e un altro gruppo di uomini, ma all’interno del cuore di ciascun uomo”. Peggio dei peccatori, caro amico lettore, ci sono solo i moralisti.