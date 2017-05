«... ma lui mi rispose... sono soldi pubblici...» quello che ha risposto così era un giornalista dipendente da una «testata» che «forse» riceveva soldi dallo stato e quindi oltre a fregare il «padrone» anche «pantalone».





Il lettore Vignoli cita un episodio che ho raccontato qualche giorno fa, che aveva per protagonista un mio collega ai tempi del Corriere della Sera. Collega che, pescato a «gonfiare» la nota spese, si difese dicendo «non sono soldi pubblici!». E il lettore Vignoli fa dell'ironia, ricordando il finanziamento pubblico ai giornali. Peccato, caro Vignoli, che il finanziamento pubblico ai giornali sia una colossale balla di cui lei, come molti, è vittima. Esiste il finanziamento pubblico SOLO per i quotidiani di partito (oggi quasi tutti scomparsi). Ma il Corriere, le assicuro, non ha mai preso una lira. Come tutti, compresa la Gazzetta di Parma.