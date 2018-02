Un bel film? Preferisco vederlo al cinema

Gentilissimo Direttore,

le cause della scarsa frequentazione del pubblico nei cinema sono molteplici. Un tempo bastava fare una passeggiata in città e passando davanti alle varie sale cinematografiche si poteva decidere di entrare in una, senza necessariamente averla programmata. (…) Adesso in città non ci sono più cinema, eccetto rarissime eccezioni. Per vedere uno spettacolo bisogna andare fuori città, a volte anche lontano nei nuovi cinema multisala. A Parma uno di questi cinema è ancora abbastanza vicino al centro, nel Barilla Center: ma andatelo a dire a chi abita in zona ospedale. L’altro è vicino al Campus. (…) In questi cinema multisala c’è una buona scelta di film concentrata in poco spazio ma la fruibilità degli spettacoli è legata a più fattori: ai posti disponibili; alla visione unica del film, finito il quale tutti fuori; al prezzo del biglietto che non è propriamente basso. (…)

Paolo Reggiani

Reggio Emilia, 2 febbraio