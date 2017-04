Mario Zaccarini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il doloroso annuncio la moglie Ida, i figli Roberto con Michela, Carla con Fabrizio e l'adorata nipote Jessica.I funerali si svolgeranno mercoledì 5 aprile alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la locale chiesa parrocchiale indi al cimitero di Valdena di Borgotaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale dei Reparti di Urologia e Lungodegenza Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma.4 aprile 2017Ï Famiglia CavalieriIl Comitato Comunale Anziani partecipa al dolore dei familiari per la perdita del caro4 aprile 2017Le famiglie del Condominio Erika, addolorate per la scomparsa del caro Signoresprimono le più sentite condoglianze alla moglie Ida, ai figli e familiari tutti.4 aprile 2017Siamo vicini ai familiari per la perdita del caroRoberto, Eleonora, Andrea.4 aprile 2017Guido Oppici e Norma con le figlie e rispettive famiglie porgono le più sentite condoglianze ai familiari tutti per la perdita del caro amico4 aprile 2017