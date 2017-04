Antonio Albertini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio Ilio, Luigi, Rosalba e Francesco.I funerali si svolgeranno giovedì 6 aprile alle ore 10.00 partendo dalla Casa Protetta Val Parma di Langhirano per la parrocchiale di Beduzzo.Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 5 aprile alle ore 21.00 nella chiesa di Beduzzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano per le cure prestate e la disponibilità il personale della Casa degli Anziani di Collecchio e della Casa Protetta di Langhirano.4 aprile 2017Il fratello Giuseppe con Graziella, Giorgio, Susanna, Matilde e Oliviero sono vicini a Ilio e Luigi per la perdita del papà4 aprile 2017Le nipoti Mirella, Franca, Ornella, Anna e Anita con le rispettive famiglie sono vicine con affetto a Ilio e Luigi per la scomparsa del papà4 aprile 2017