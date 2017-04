Carolina Rinaldi

È mancatadi anni 94Lo annunciano i figli Abdon, Cristina, Ernesto, la nuora Laura, i nipoti Luca, Mirco, Sara con Fabio, Andrea con Greta, i pronipoti Brando, Davide e Marta.I funerali avranno luogo mercoledì 5 aprile partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Michele dell'Arco indi si proseguirà per il cimitero di Calerno.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale della casa famiglia «Le Viole» per le amorevoli cure prestate.4 aprile 2017Ï Farmacia NazionaleCiaoun abbraccio grande.Luca.4 aprile 2017Adriana e Massimo sono vicini in questo triste momento a Abdon, Laura e Luca per la scomparsa diamica cara.4 aprile 2017