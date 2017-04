Gina Cocconi

«Ora non è più nottein Te spera il mio cuore Signore»È serenamente mancatadi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Elisa con Fedele e Giuseppe con Isa, i nipoti, i pronipoti, il fratello Benito, il cognato e la cognata e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.45 partendo in auto dall'abitazione, in via Venezia 3, per la chiesa di Sorbolo (ore 15.00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al medico curante Dott. Giovanni Pesci e alla cara Anna per l'affettuosa assistenza.Non fiori ma offerte all'Asilo Monumento di Sorbolo.5 aprile 2017Ï Maria e Paolo RapacchiÏ Famiglia MontiGli insegnanti e la Dirigenza della Scuola Primaria di Sorbolo sono affettuosamente vicini a Elisa per la perdita della cara mamma Signora5 aprile 2017