Vincenzo Cirillo

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 56Lo annunciano la moglie Viktoria con Alina, il papà Salvatore, le sorelle Luisa e Rosa, cognati, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi giovedì 6 aprile alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Bernardo degli Uberti (via Prampolini 25 Parma).Un grazie di cuore a tutti gli amici ed ai colleghi dell'Ospedale Maggiore di Parma per essere stati vicino a Vincenzo un particolare ringraziamento a tutto il personale del Reparto Tipo 2.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.6 aprile 2017I condomini e l'amministratore del Condominio San Pietro di via Milano 20/22 partecipano al dolore dei familiari per la perdita del loro caro6 aprile 2017I colleghi della «Squadra Emergenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma» sono vicini ai famigliari per la perdita del caro6 aprile 2017I condomini e l'ammistratore del Condominio De Ambris di via De Ambris 20 partecipano al lutto dei familiari e porgono le più sentite condoglianze per la perdita del signor6 aprile 2017Sono tante le parole che vorrei dirti caro amico miopiccolo, grande uomo.Ti porterò sempre nel mio cuore.Sentite condoglianze ai famigliari.Claudio.6 aprile 2017