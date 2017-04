Antonella Peri

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 63Ne danno il triste annuncio il marito Aldo, i figli Marilena con Jean Pierre e Serena, Lorenzo con Nunzia, la sorella Paola, la cognata Liliana, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 8 aprile partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Varsi, ove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al tempio di cremazione di Valera (Pr).Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici Dottor Luigi Solari, Dottor Matteo Punghellini per le cure prestate, all'Assistenza Pubblica di Varsi ed a tutte le persone che le sono state vicino.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Varsi.7 aprile 2017Ï Giuliana e Claudio PissarottiÏ Fam. Cavalli AndreaÏ Fam. Cavalli LuigiÏ Fam. Roberto MerliÏ Stefania, Michele e NicolaLiliana con Sabrina, Morena e rispettive famiglie piangono la scomparsa della cara7 aprile 2017In un evento così doloroso, non possiamo che ricordare la nostra amicizia.CiaoItalo e Maddalena Vitali con i figli e nipoti.7-4-2017L'amica del cuore Fiorenza augura le più sentite condoglianze con tutto il cuore al marito Aldo e famiglia per la scomparsa della caraCiao Amore mio, mi mancherai moltissimo.Fiorenza, Renato, Maura Marzolini.7 aprile 2017