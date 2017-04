Renata Bonini

Ciao RenataÈ mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio le sorelle Giuseppina, Gianfranca, Sergia, Ines ed Eles, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 8 aprile alle ore 9.15 circa presso la chiesa di S. Polo di Torrile indi al Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di S. Polo di Torrile.Il S. Rosario sarà recitato venerdì 7 aprile alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Vittorio Bellini, alla signora Valentina e a Fausto per le cure e assistenza prestate.7-4-2017Ti ringriaziamoper tutto quello che hai fatto per noi e non ti dimenticheremo.Tua sorella Giuseppina con Angela, Giuseppe e Matteo.7 aprile 2017Ciao ziarimarrai sempre nei nostri ricordi.Luigi, Gigliola, Federica e Luca.7 aprile 2017Nel ricordo della carala nipote Giuliana con Gianni, Nadia, Daniele e Davide esprime le più sentite condoglianze.7 aprile 2017I condomini del Condominio La Perla, si uniscono al dolore della famiglia per la perdita della loro cara7-4-2017