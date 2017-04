Colomba Baratta

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cariProfessoressadi anni 79Ne danno il triste annuncio il fratello Emilio con Ombretta e gli adorati nipoti Dantino ed Elisabetta e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 8 aprile partendo alle ore 10.00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Medesano indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Reparto di Neurochirugia Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma per la sensibile professionalità e disponibilità dimostrate.Non fiori ma offerte alla Croce Rossa di Medesano.7 aprile 2017Ï Bianca, Lucia BalestrieriÏ Famiglia Ave LariniÏ Sarita de RensisÏ Lisetta e Valter ChiericiÏ Saura ChiaffiÏ Ermanna, Nicola, Valentina, Andrea, ChiaraÏ Carla Sani, Martino, Marco, Simona e MartinaÏ Emilio Sani, Franca e AlessioÏ Rita Valle e Tina TiripicchioI cugini Rita, Marica, Ida, Gelmino, Giampietro, Camilla e Francesca partecipano al dolore di Emilio e famiglia per la perdita di7 aprile 2017Raffaella si unisce al dolore dei familiari nel ricordo dicara ed insostituibile amica.7 aprile 2017Siamo vicini a Emilio e famiglia per la perdita della cara sorellaErmanno, Paola, Manuel e Giulia.7 aprile 2017Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto e stima....ci mancherai tanto...Franca, Sabrina, Simona e Sonia con le rispettive famiglie.7-4-2017non ti dimenticherò mai.Isabella.7 aprile 2017Giuseppe, Giovanni, Gisella sono vicini ad Emilio e famiglia nella dolorosa perdita della cara7 aprile 2017Carissimagrazie per il tempo trascorso insieme, grazie per l'amicizia vera, leale, incondizionata.Ora lasci un vuoto troppo difficile.Bianca e Renata.7 aprile 2017Con infinita tristezza sono vicino a Emilio, Ombretta, Betta e Dantino per l'immenso vuoto lasciato dalla cara e indimenticabile amicae, nella tristezza del distacco, esprimo sentimenti di cristiana partecipazione.Peppino.7 aprile 2017Il Centro Tre Torri con le insegnanti della Scuola di Alfabetizzazione sono vicini alla famiglia per la perdita della cara7 aprile 2017Le famiglie Latusi, Ferrari, Dioni, Bertoli, Frustace, Fronzuti si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara7 aprile 2017Anna e Nanni Porta ricordano con affetto la carae partecipano al dolore dei famigliari.7 aprile 2017