CROCE



Ci ha lasciato Gian Franco Affanni



A funerali avvenuti ne danno l'annuncio Carmen e Marinella con Ivan, Giulio e Allegra.



Un particolare ringraziamento ai medici e personale sanitario che l'hanno assistito.



Gian Franco riposerà nel cimitero di Monticelli Terme. Parma, 7 aprile 2017



Fai buon viaggio Nonòn



I tuoi picèn. Parma, 7 aprile 2017



Elena, Giordana, Cristiana e Giovanna abbracciano l'amica Lella e famiglia per la perdita del caro papà Gian Franco Parma, 7 aprile 2017



Silvia e Antonella sono vicine alla cara amica Lella in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro papà Gian Franco Parma, 7 aprile 2017



I condomini e l'amministratore del Condomino «San Nicolò, 19» di Strada S. Nicolò n. 19 partecipano commossi al lutto della famiglia per la scomparsa del caro signor Gian Franco Affanni Parma, 7 aprile 2017