Oscar Bellini

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 56Ne danno il triste annuncio: il figlio Janez, la compagna Liliana con Silvia, Omar e Ionut, l'amico fraterno Paolo con famiglia, i numerosi amici ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso alle ore 15.00 presso il Santuario Beata Vergine di Caravaggio in Codogno, ove la cara salma sarà fatta giungere, con corteo in auto, partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Codogno, indi al cimitero di Lodi per la cremazione.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.Codogno, 7 aprile 2017Presidenza, Direzione, tutti i colleghi della sede e delle filiali, insieme a tutti i lavoratori del Gruppo Cooperativo Colser-Auroradomus, sono vicini a Janez Bellini e famiglia partecipando commossi al grande dolore che li ha colpiti per la scomparsa del loro caro7 aprile 2017