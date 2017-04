Giuseppina Roggero

Si è spento un sorriso luminoso come il cielo di Bari a primaveradi anni 100Ne danno il triste annuncio i figli: Eugenia, Luisella, Beppe e famiglie, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, partendo dalla chiesa di San Giovanni per la parrocchiale di Bardi, ove alle ore 15 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giovanni in Bardi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7-4-2017