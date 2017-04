CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Dantina Bonatti



Ne danno il triste annuncio i nipoti Angelo, Sandra, Simona, Rosa, Carlo, Marco, Bruno, Giuliana, la cognata Ebe, pronipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani lunedì 10 aprile partendo alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di via Anna Frank, proseguiranno per il cimitero della Villetta.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



I famigliari ringraziano sentitamente il medico curante Dott. Fabrizio Pallini per la sua professionalità.



Un grazie di cuore alla cara Tamara che con amorevoli cure l'ha accudita. Parma, 9 aprile 2017



Ï Fratelli Bertani