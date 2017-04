Bruno Longhi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Valeria, i figli Mauro con Maria Grazia, Silvia con Stefano, gli adorati nipoti Alessandro, Lorenzo, i consuoceri Amelia, Antonio, Lidia, Costante e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 11 aprile partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Paolo in via Grenoble, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 10 aprile alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il medico curante dottor Paolo Basevi.Si ringraziano inoltre il personale medico e paramedico del Day Hospital ed in particolar modo la dottoressa Modugno e le infermiere Cinzia e Antonella per la professionalità e umanità dimostrate.Un grazie di cuore alle care amiche Miriam, Ada e Anna per il prezioso aiuto e sostegno.9 aprile 2017Ï Lorena, Cinzia, Olga, Daniele e famiglieÏ Famiglia Ghiretti, Ada, Miriam e Anna MariaÏ Danilo Ghiretti e famigliaÏ Enrico Ghiretti e famigliaÏ Famiglie Bazzini, Abelzi e BarbieriCaro papàora che sei sereno potrai camminare nel parco e sederti su una panchina insieme ai tuoi vecchi amici.Dalla tua Gatè e dal tuo Mauro.9 aprile 2017Le colleghe e i colleghi dello studio notarile si uniscono con affetto al grande dolore di Silvia e famiglia per la perdita del caro papà9 aprile 2017I notai Giovanni Fontanabona, Giorgio Chiari, Mattia Condemi, Mario Dagres e Silvia Scaturro partecipano commossi al lutto di Silvia e famiglia per la scomparsa del papà9 aprile 2017Catia, Nicoletta e famiglia si stingono a Valeria, Mauro e Silvia con un caloroso abbraccio per la perdita del caro9 aprile 2017