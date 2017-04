Erminia Maffei

E' tornata alla Casa del PadreCon profondo dolore lo annunciano la figlia Marina con Francesco, Andrea, Marco, Giada e i parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 nella chiesa di Basilicagoiano.I funerali si svolgeranno domani lunedì 10 c.m. alle ore 14,30 partendo in auto dall'abitazione (via Candian 10) per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 aprile 2017Ï Fam. Barbieri AnnaÏ Famiglia Laura e Bruno TinterriÏ Paola, Federica GennariÏ Simonetta Medioli e famigliaÏ Alba e RosaliaI fratelli Quinto, Adelaide, Gina, cognati e nipoti piangono la cara9 aprile 2017Zia Bruna con Valerio e famiglia si uniscono a Marina e famigliari nel dolore per la scomparsa di mamma9 aprile 2017Anna Melloni con Claudio Silvano e Matteo sono vicini con tanto affetto a Marina e famiglia per la perdita della cara mamma9 aprile 2017La famiglia Vigevani partecipa commossa alla scomparsa died è vicina con affetto a Marina.9 aprile 2017