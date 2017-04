Roso Cugini

E' mancatadi anni 76Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figli Matteo e Chiara con Alex, e tutti i suoi cari.I funerali si svolgeranno lunedì 10 alle ore 9,30 partendo dalla Sala del Commiato COF, in viale della Villetta 16, per la chiesa di Sorbolo (ore 10,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Coenzo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al personale medico e para-medico dei reparti Ematologia e Medicina Oncologica dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure prestate.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Sorbolo.Non fiori ma offerte all'associazione G.R.A.D.E. di Reggio Emilia.9 aprile 2017Ï Famiglia MontiCiaoabbiamo vissuto gioie e superato difficoltà, il ricordo della nostra intera vita insieme mi darà il coraggio per sopportare il grande vuoto.Tua moglie Angela.9 aprile 2017Ciaocon orgoglio porteremo nel nostro cuore i tuoi insegnamenti l'ironia e il coraggio con cui hai affrontato le difficoltà sarà sempre l'esempio di grande uomo e padre che abbiamo avuto.Sei per sempre con noi.Chiara e Matteo.9 aprile 2017Sono stata accolta con un sorriso, sarà il ricordo affettuoso che conserverò.Il mio abbraccio stringe forte Matteo, Chiara e Angela per il loro grande dolore per la perdita del caroLaura.9 aprile 2017Reggiana Gourmet si stringe al cordoglio del Presidente Matteo Cugini per la perdita del padre signor9 aprile 2017Norina, Romano e figli si uniscono all'annuncio per la perdita del caroesprimono cordoglio alla famiglia.9 aprile 2017Adelmo e Giuliana Iori con Elisabetta, Alessandra, Gaia e Luca sono vicini alla moglie Angela ed ai figli Matteo e Chiara per la scomparsa del caro9 aprile 2017Grazieper avermi insegnato ad amare la vita ed a lottare per lei...mi mancherà, ma sarà sempre nel mio cuore...Mi stringo al dolore della moglie Angela e di figli Matteo e Chiara con Alex.Alessandra.9 aprile 2017Il comitato organizzatore di Parma Marathon si unisce al dolore dell'amico Matteo per la perdita del caro papà9 aprile 2017Paolo, Monica e Sveva sono vicini all'amico Matteo per la scomparsa del caro9 aprile 2017Ciao...la nostra amicizia non finisce qui...Tiziana, Carlo, Silvia e Ramona.9 aprile 2017Ci stringiamo a Chiara e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita del caroGiovanna, Marta, Alessandro.9 aprile 2017