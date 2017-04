CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Fosca Rossi ved. Mora



Ne danno il triste annuncio i figli Margherita, Andrea con Elena, Pietro, i nipoti Michele, Maria Virginia, Giampaolo e Bianca Maria e i parenti tutti.



Il S. Rosario verrà recitato presso la chiesa parrocchiale di Fognano questa sera alle ore 20.30.



Le esequie si terranno lunedì 10 aprile alle ore 14 sempre presso la chiesa parrocchiale di Fognano, partendo alle ore 13.45 dalla Sala del Commiato di Viale della Villetta, n.16.



Si ringraziano per le cure prestate Vittorio Franciosi e Giampaolo Bcchini. Parma, 9 aprile 2017



Ï Luigi Vignoli e famiglia



Ï Rosalia Ricò Attolini e figli



Ï Antonella e Francesco Monaco



Ï Fam. Rino Pizzetti e Miranda



Ï Italo, Michele, Paolo Adorni e famiglie



Vittorio con Inisra, Luigi, Antonia con Pietro Guido e Vittoria, si stringe attorno ai cari nipoti Margherita, Andrea e Pietro per la perdita della sorella Fosca Parma, 9 aprile 2017



Alessandro, Alessandra e Francesca si stringono in un affettuoso abbraccio ad Andrea, Elena, Giampaolo, Bianca e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara mamma sig.ra Fosca Parma, 9 aprile 2017



Mauro e Anna con Alberto e Beatrice sono vicini al cognato Vittorio e ai familiari per la perdita della cara Fosca Parma, 9 aprile 2017



Ugo e Paola Trombi-Mora, i figli Giovanni con Rosa, Stefano con Stefania, Rosa con Roberto, Francesco, Chiara con Claudio e le rispettive famiglie abbracciano con grande affetto Margherita, Andrea, Pietro e famigliari nel ricordo della carissima Fosca



cognata e zia indimenticabile. Parma, 9 aprile 2017



Paolo e Alessandra Andrei si stringono ad Andrea e ai familiari tutti in questo momento di dolore per la scomparsa della cara Fosca Rossi Parma, 9 aprile 2017



I cugini Vittorio e Anna con Massimo, Giovanni e le rispettive famiglie sono vicini a Margherita, Andrea e Pietro per la scomparsa della cara mamma Fosca Salsomaggiore Terme, 9-4-2017



Gino e Franca Trombi, Federico con Patrizia, Angela con Corrado insieme alle rispettive famiglie si stringono con affetto a Margherita, Andrea, Pietro e famigliari nel triste momento della perdita della cara Fosca Parma, 9 aprile 2017



Beppe e Giuseppina con Michele e Nicoletta si uniscono al dolore di Margherita, Andrea e Pietro nel ricordo della cara Fosca Parma, 9 aprile 2017



Alessandra, Chicco e Ioia Corini abbracciano Margherita e famiglia nel dolce ricordo della madre signora Fosca Rossi Mora Parma, 9 aprile 2017



Massimo Marisa e Giorgia si stringono affettuosamente ad Andrea, Margherita e Pietro e alle loro famiglie per la perdita della cara mamma Fosca Parma, 9 aprile 2017



Colleghi e collaboratori dello Studio Legale Mora sono vicini a Marherita, Andrea, Pietro e alle loro famiglie, nel triste momento della scomparsa della cara signora Fosca Parma, 9 aprile 2017



Pima è vicina con affetto ad Andrea e famigliari tutti per la scomparsa della mamma signora Fosca Rossi ved. Mora Parma, 9 aprile 2017



Con affetto partecipiamo al dolore di Margherita, Andrea e Pietro per la perdita della mamma Fosca



Franco e Paola Rossi. Parma, 9 aprile 2017



Ricordando addolorati la cara signora Fosca Mora Rossi



Michele e Anna Maria con Vincenzo si stringono con affetto agli amici Margherita, Andrea e Pietro, accomunandola nel ricordo al loro indimenticabile Papà. Parma, 9 aprile 2017



Paolo Olga e Alberto, Silvio, Isa e Federica partecipano al dolore di Margherita e famigliari tutti per la perdita della cara mamma Fosca Parma, 9 aprile 2017



Ciao Fosca



amica mia, da sempre.



Luisa. Sala Baganza, 9 aprile 2017



Giovanni e Piera Bonilini partecipano con affetto al dolore di Andrea, Margherita e Pietro per la perdita della madre signora Fosca Mora Piacenza, 9 aprile 2017



Federico Spotti partecipa con grande commozione al grave lutto dell'Avvocato Andrea Mora e famiglia per la perdita della madre signora Fosca Mora Parma, 9 aprile 2017



Ï Beatrice e Lucia Fornari



Andrea e Stefania con Carlo e Pietro partecipano sentitamente al dolore dell'amico Andrea e della famiglia tutta per la perdita dell'amata madre signora Fosca Parma, 9 aprile 2017



Gigi e Ilaria, con Viola e Leo, e Francesco e Francesca, con Anna e Maria Paola sono vicini a Andrea e alla famiglia nel momento della scomparsa della signora Fosca Rossi Milano-Parma, 9 aprile 2017



Mimma, Antonio, Gian Domenico, Angiola, Alberto, Adelina partecipano con infinita tristezza al grande dolore di Andrea, Pietro e Margherita per la scomparsa della loro carissima mamma Fosca Cremona, 9 aprile 2017



Partecipiamo al dolore dell'amico Vittorio e famiglia per la perdita della sorella Fosca <+T>Andrea e Adriana, Eugenio e Germana, Franco e Maria Teresa, Giancarlo e Bianca, Bruno e Gabriella. Parma, 9 aprile 2017<+T>Lucia, Giacomo con Virginia e Valentina si stringono a Margherita Pietro e Andrea per la scomparsa della cara mamma<+T1>Fosca Parma, 9 aprile 2017<+T>Mario, Vanda, Stefania e Pietro Valla sono vicini ad Andrea, Margherita, Pietro e Vittorio per la perdita della cara mamma e sorella<+T1>Fosca



ed esprimono con cristiana partecipazione le più sentite condoglianze. Parma, 9 aprile 2017<+T>Carlotta, Cesare con Pietro e Andrea si stringono affettuosamente a Margherita, Andrea e Pietro nel ricordo della cara sig.ra<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Paolo e Maria Teresa Veneziani sono vicini ad Andrea in questo doloroso momento per la scomparsa della mamma sig.ra<+T1>Fosca



e porgono ai famigliari tutti le più sentite condoglianze.<+T2>Piacenza, <+DL>9 aprile 2017<+T>Cara<+T1>Fosca



sei stata una mamma speciale: ti ricorderò in mezzo ai tuoi fiori.<+T>Mi stringo commossa ai tuoi cari.<+T>Maria Cristina Chiusa.<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Lalla e Cesare ricordano con affetto la cara<+T1>Fosca



e abbracciano Margherita, Andrea e Pietro.<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Enrico Mezzadri con la famiglia abbraccia Margherita, Andrea e Pietro ricordando la signora<+T1>Fosca<+T2>Viarolo (Parma), <+DL>9-4-2017<+T>Giulio, Silvia, Bruno, Francesca sono vicini a Pietro, Margherita e Andrea per la scomparsa della mamma<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Roberto e Massimiliano partecipano al dolore di Andrea e famiglia per la perdita della cara mamma<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Alberto Fornari con Marco e Paola Alessandrini partecipano commossi all'immenso dolore Margherita Andrea e Pietro per la perdita della cara mamma<+T1>Fosca<+T2>Montechiarugolo, <+DL>9 aprile 2017<+T>Cara <+T1>Fosca



ti ricorderemo sempre.<+T>Mariuccia e Antonello.<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Marco e Giuliana Paolo e Barbara Cesare e Francesca si stringono con affetto a Margherita, Andrea e Pietro in questo momento di grande dolore per la perdita della mamma<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Minni, Carlotta, Enrico si stringono affettuosamente a Margherita, ad Andrea e Pietro per la scomparsa della loro mamma<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Adelmo con Michele e Francesco partecipano al dolore di Margherita, Andrea e Pietro per la scomparsa della cara <+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Eusebio e Vanna, con profonda commozione, sono vicini a Margherita, Pietro, Andrea ed Elena con i loro figlioli tutti, nel doloroso momento del distacco di <+T1>Fosca



madre e nonna adorata.<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017<+T>Silvia e Paolo Pisi sono vicini con affetto a Margherita Andrea e Pietro per la perdita della mamma signora<+T1>Fosca<+T2>Parma, <+DL>9 aprile 2017