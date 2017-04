Natalia Serventi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio il marito Carlo, la figlia Maura con Stefano, Camilla e Aurora; le sorelle, i fratelli, il cognato, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 11 aprile, partendo alle ore 15.15 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato C.O.F. «Dallara» di Fornovo Taro (via Solferino 14) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Andrea Zorandi e alle infermiere Maria e Franca per le premurose cure prestate.Un grazie di cuore a Mina ed Elena.Ï Fam. Franca, Serena, AngelaÏ Gabriella, Saura e famiglieÏ Famiglia Francesco ServentiÏ Franca Pambianchi e famigliaÏ Bianca, Lucia BalestrieriCiaoricorderemo sempre la tua auto ironia e la tua voglia di lottare.Ci mancherai tanto.Camilla, Aurora.9 aprile 2017Zia Ines, Elia con i figli e le rispettive famiglie partecipano al lutto di Carlo, Maura e famigliari per la perdita della cara9 aprile 2017Le cugine Lidia, Flavia, Carmen sono vicine a Carlo e Maura per la scomparsa della cara9 aprile 2017Indimenticabile amicanei nostri cuori vivrai in eterno.Maria, Paola, Anna.9 aprile 2017Mirella con Roberta, Mario, Pietro, Emanuela, Alessandra e famiglie si stringono a Carlo e Maura per la perdita della cara9 aprile 2017Sorelle, fratelli Mora e famiglie partecipano al dolore della famiglia Giovanelli per la scomparsa della signora8 aprile 2017