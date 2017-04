Massimino Begani(Mino)

E' mancatodi anni 71Lo annunciano la moglie Lea, i figli Michele e Daniele con Marta, le sorelle, i cognati, i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 11 c.m. alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Palanzano.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa stessa si reciterà il S. Rosario.Un ringraziamento particolare al Dott. Chiari e all'infermiera Simona per le cure prestate.10 aprile 2017Ï Ermanno, MariaÏ Emanuela, Doriano, SaraÏ Valeria, Mirko, GiorgiaÏ Aminta, Carmen e figliProteggici e guidaci da lassù come hai fato fino ad oggi, amatissimoSei stato per noi un esempio di forza, onestà, altruismo, generosità, sacrificio ed educazione. Continueremo a seguire ogni tuo insegnamento.Michi e Dani.Palanzano, 10 aprile 2017Iliana, Gisella e famiglie sono vicine a Lea, Daniele e Michele per la scomparsa del caro10 aprile 2017Lea, Daniele e Michele vi siamo vicini nel dolore per la perdita del carissimoGiuliano, Maria, Marta, Angela ed Elisabetta.10 aprile 2017Gli amici Simone, Marianna, Lorenzo, Simone, Laura, Giuseppe e Riry si stringono a Daniele e familiari nel ricordo del caro10 aprile 2017Edda, Gianni, Egidio e Monica, Floriana e Andrea sono vicini a Lea, Michele, Daniele e loro famigliari nell'immenso dolore per la scomparsa del caro10 aprile 2017