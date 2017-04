Giuseppina Basini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano con dolore il figlio Cesarino con la figlia Cristina e Giovanni, la figlia Bruna con Giorgio e Massimiliano, i pronipoti Samuele, Riccardo ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 11 alle ore 14.30 partendo dalla Casa Protetta di Busseto per la chiesa parrocchiale indi la cara salma proseguirà per la cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Flavio Strinati ed al personale della Casa Protetta di Busseto per l'assistenza e le premurose cure prestate.Non fiori ma offerte alla Casa Protetta di Busseto.11 aprile 2017Ï Agostino Virzì