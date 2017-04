Bice Ablondi

È mancata all'affetto dei suoi cari la dolcedi anni 74Ne danno il doloroso annuncio i figli Sabrina con Claudio, Barbara con Francesco, Omar con Marilena e Rachele, i nipoti Marta, Anita, Alessandro, Anna, Guido, Arianna e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 12 aprile partendo alle ore 9,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace in p.le Pablo, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Giuberti, alla Dott.ssa Alfieri, alla Dott.ssa Orlandini e al Dott. Bertone, alle infermiere del Day Hospital del Reparto Infettivi per la loro professionalità e conforto.I famigliari ringraziano il personale medico e paramedico del Reparto di Medicina Interna ad Indirizzo Angiologico.Si ringrazia inoltre il medico curante Dott. Ravanetti.Grazie alle care Anna e Irina per le amorevoli cure prestate.11 aprile 2017Le sorelle Luisa e Rosetta, il fratello Fernando e i nipoti partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara11 aprile 2017Le compagne ed i compagni della Camera del Lavoro, della Flai e della Sercoop di Parma sono vicini a Barbara ed alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma11 aprile 2017