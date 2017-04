Liberata Maria Salati

È mancatadi anni 85Addolorati lo annunciano il marito Antonio, il figlio Egidio con Rossella e Sara, le sorelle, la consuocera Maria e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 13 aprile alle ore 15 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Vignale indi al cimitero di Traversetolo.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dottor Fabio Fintschi e a tutto il personale del Centro Dialisi di Traversetolo e di Parma.12 aprile 2017Ï Antonio, Emi e Iliana BonzaniniÏ Ginetto, Angela, Monica, Andrea MariÏ Famiglie Pellegri- MartiniÏ Anpi Sezione TraversetoloÏ Fam. Maurizio SartiÏ Fam. Alberto ReverberiÏ Fam. Paolo CarbognaniÏ Rina Grenti PelosiÏ Fam. FordianiÏ Fam. UgolottiÏ Fam. ZanichelliÏ Consuelo e famigliaEnzo, Bruna, Giuseppina e famiglie partecipano al lutto di Antonio, Egidio e famiglia per la scomparsa della cara12 aprile 2017L'Associazione Amici di Vignale è vicina ai familiari per la scomparsa della signorae porge sentite condoglianze.12 aprile 2017Le famiglie Maggiani, Remedi, Zanlari unite ai dipendenti e ai collaboratori di Frigomeccanica porgono sentite condoglianze ad Egidio e ai famigliari per la scomparsa della mamma signora12-4-2017Delio, Marina, Michele e Federica partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa della cara12 aprile 2017Il Circolo Pd di Traversetolo esprime le più sentite condoglianze con un caloroso abbraccio ad Antonio, Egidio e famiglia per la perdita della cara12 aprile 2017