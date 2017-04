Anna Giuberti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio le figlie Camilla con Roberto, Chiara e Marco; Roberta con Giuseppe, l'adorata pronipote Aurora e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato C.o.f. in via Carrega 12/A per la chiesa di Collecchio indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Salsi Roberto per l'umanità dimostrata.Grazie anche a Maria per le amorevoli cure prestate.12 aprile 2017Ï Angelo, Nuccia e famiglieÏ Lucilla e Nadia MonicaÏ Renata RiccardiÏ Maura, Susi, William GiubertiÏ Valter e Claudio GiubertiÏ Mariella e Valerio GiubertiGianni, Ave, Simone e Silvia si stringono al dolore di Roberta e Camilla per la perdita della cara mamma12 aprile 2017I colleghi e i soci del Conad di Langhirano, Felino e Riccò sono vicini a Roberta per la perdita della cara mamma12 aprile 2017Condomini e amministratore del Condominio Mirella partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della signora12 aprile 2017L'amministratore e le famiglie del condomino Anna partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara12 aprile 2017