Roberto Testa

Improvvisamente ci ha lasciatoGeom.Imprenditore ediledi anni 39Lascia nel profondo dolore il papà Aldo, le sorelle Sabrina, Loretta con Silvio insieme all'adorata nipote Chiara.I funerali avranno luogo sabato 15 aprile alle ore 11,30 presso la chiesa San Paolo Apostolo (Via Grenoble 9), indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 aprile 2017Ï Centro ModaLo Studio A.I.erre engineering partecipa con commozione al dolore della famiglia Testa per la prematura scomparsa del caro13 aprile 2017I vecchi compagni della 5°G Rondani si stringono ai familiari per la prematura perdita del caro amico13 aprile 2017Caronulla cancellerà quanto vissuto insieme nel periodo più spensierato della nostra esistenza, qualcosa di te rimarrà sempre in ognuno di noi.I tuoi amici di sempre.Merlo, Uly, Aldo, Anto, Valla, Delmo, Cipo, Dario, Cillo, Ferro, Lommi, Moi, Valeria, Scara.13 aprile 2017I condomini e l'amministratore del condominio Residenza Benedetta di Via Benedetta 5/1 partecipano al lutto della signora Testa e famiglia e porgono le più sentite condoglianze per la perdita del signor13 aprile 2017