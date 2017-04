Giulia Gallani

È salita in cielo l'anima buona diNe danno il triste annuncio il figlio Fabrizio con Annalisa e l'adorata Federica.I funerali avranno luogo oggi giovedì 13 aprile partendo alle ore 14,30 dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore in Via Leoncavallo indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 aprile 2017Ï Famiglia Magnani AndreaÏ Famiglia Maggiali CarloÏ Sergio, Lidia, Luca, RobertaÏ Fam. Brunella e Paolo RighiÏ Fam. Luciana e Maurizio PisiÏ Famiglie Menozzi-AgniniÏ Alba, Lino, Stefania e Barbara TrestiniÏ Roberta e Dante Del BonoÏ Cesare, Raffaella, Camilla ed ElsaÏ Gabriella e famiglia PetroliniLe famiglie di Fa.Ce. Onlus Parma si stringono in un grande abbraccio a Fabrizio, Annalisa e Federica per la perdita della cara13 aprile 2017Gianluca e Rosy, Maurizio e Barbara, Luca e Tiziana partecipano commossi al lutto dei famigliari per la perdita della cara13 aprile 2017Nives, Andrea con Simona, Maurizio con Anna si stringono al dolore di Fabrizio e Annalisa per la perdita della cara13 aprile 2017Cesare con Maria sono vicini a Fabrizio e Annalisa per la perdita della cara13 aprile 2017Ricordando con affettopartecipiamo con infinita tristezza al grande dolore di Fabrizio, Annalisa e Federica.Giorgio e Carmen, Albertina con Alessandro ed Enrico.13 aprile 2017Silvana con Artemio, Anna, Marco con Ines, Filippo e Sara ed Elisa con Paolo, Marta, Giulia e Gloria si uniscono con un forte abbraccio al dolore di Fabrizio, Annalisa e Federica per la perdita della cara13 aprile 2017Tutti i dipendenti e gli amministratori della Società Parmacopy Srl si uniscono al dolore di Fabrizio per la grande perdita dell'amata mammae porgono le più sentite condoglianze a lui ed Annalisa.13 aprile 2017