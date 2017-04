Franca Pietranera

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Franco, la sorella Albertina con Giancarlo, il cognato Enzo, nipoti e pronipoti.I funerali si svolgeranno venerdì 14 aprile alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa di Provazzano indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato presso la stessa sala del commiato questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 aprile 2017«In te Signore mi sono rifugiata, mai sarò delusa.»Maria Pia e Stefano, Carla e Francesco, Antonio e Monica con Cecilia, Francesco, Marco, Lorenzo, Irene e Anna ricorderanno sempre la carissimae si stringono a Franco in un abbraccio affettuoso.13 aprile 2017Ï Luisa e Francesca AndreottiBianca con Paolo, Rita, Mattia e famiglie sono vicini a Franco, Albertina e familiari nel dolore per la scomparsa della cara13 aprile 2017Addolorati per la perdita della carasiamo vicini a Franca e Albertina.Mariuccia, Emilio e figlie.13 aprile 2017