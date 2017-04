Maurizio Ronzoni

È mancatodi anni 61Ne danno il triste annuncio la mamma Ida, i figli Simone con Francesca, Simona con Marco, gli adorati nipoti Chiara e Filippo, il fratello Giuseppe con Cesarina, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 15 alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 11.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19,30 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare vada al medico curante dottoressa Luisa Benecchi ed un grazie al personale tutto del Centro«Tommasina Sbruzzi» di San Secondo.Non fiori ma offerte all'Associazione «Verso il Sereno» di Parma.14 aprile 2017Le zie Maria, Bruna e famiglie ricordano il caro14 aprile 2017Zia Cicci, Barbara e Alessandra partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di14 aprile 2017Ciaogli amici della Classe «56» ti ricorderanno sempre con tanto affetto.14-4-2017