Elide Manici

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Gianni con Annamaria, i nipoti Andrea con Tamara e la piccola Jessica e Monica con Giuseppe.I funerali si svolgeranno sabato, 15 aprile alle ore 9.30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa di Albazzano, indi al cimitero di Tizzano.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella chiesa di Albazzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Paolo Zammarchi per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a Sofia.14-4-2017Ï Fam. Giorgio BabboniÏ Livia Bonfanti e fam.Ï Fam. Silvano, Michael AttoliniÏ Gina, Ivana e Mauro DanniÏ Marisa, Goffredo, Daniele BabboniÏ Fam. Stefano FerrariÏ Giorgio, Luigi, StellaÏ Fam. Gianfranco ComelliÏ Iliana RossiÏ Walter Manici e famigliaCiaosarai sempre nei nostri cuori, continua a seguirci e a proteggerci nel nostro cammino.Andrea e Monica.14-4-2017Pierluigi e Maria, con le famiglie, sono vicini al loro caro cugino Gianni e famigliari nel triste momento della perdita dell'adorata mamma.Ciao zia14 aprile 2017Buon viaggiosarai sempre nei nostri pensieri.Un forte abbraccio a Gianni e tutte le sue famiglie.I tuoi cugini Beniamino, Alba, Giuseppe, Don Ivo, Antonietta e rispettive famiglie.14 aprile 2017Sentite condoglianze a Gianni e famigliari per la perdita della caraErnesta, Vanda, Vilma, Marco, Elisa, Enrico, Luca, Manuela.14 aprile 2017Giaco, Sandra, Manu, Giuseppe, Chiara e Paola sono vicini a Gianni, Anna e famiglia per la scomparsa della cara14 aprile 2017Iris e Gaspare, Davide e Rita con le famiglie si stringono a Gianni per la perdita della mamma14 aprile 2017