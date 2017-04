Gelsomina Conti

Ha raggiunto il suo caro «Fanfulla»Ne danno il doloroso annuncio il fratello Mario con Luisa, i nipoti Mariella, Giancarlo, Franco e Marta, i pronipoti Fabrizio, Tania, Marco, Camilla e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 14 aprile alle ore 15 partendo dalla Sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Massimo De Bernardinis, alla Dott.ssa Nardelli e a tutti i medici e infermieri della Geriatria Acuti che così amorevolmente l'hanno assistita.14 aprile 2017