Raffaele Mescolini

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 56Ne danno il triste annuncio la moglie Fernanda, la sorella Carmen, i cognati, i nipoti e parenti tutti.La salma verrà esposta presso le camere mortuarie dell'Ospedale Maggiore di Parma sabato 15 c.m. dalle ore 8.00 alle ore 9.30.Il rito funebre verrà celebrato sabato 15 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di S.Polo di Torrile indi si proseguirà per il Tempio di Valera per la cremazione.Il S.Rosario verrà recitato presso la chiesa parrocchiale di Gainago venerdì 14 c.m. alle ore 21.00.Si ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.14-4-2017Ciao..Ci uniamo a questo immenso e ingiusto dolore...Un abbraccio dal profondo del nostro cuore a Fernanda e familiari.Azienda Spotti Sergio Coil Processing srl.14-4-2017