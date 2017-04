Ida Ducci Ortalli

Si è spenta il 13 aprile laProf.ssaLo annunciano la sorella Donata, il cognato, Lorenzo, il nipote Paolo e famiglia.I funerali avranno luogo sabato 15 aprile, con successivo annuncio sarà comunicato l'orario dei funerali.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa del Sacro Cuore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla cara Elizabeth Umali e ai cari Simonetta e Daniele Guarneri.14 aprile 2017Ï Ileana AzzaliÏ Ester RandiÏ Adriana, Marcello BragliaIl Presidente della World Federation of Scientists (WFS) e del Centro di Cultura Scientifica «Ettore Majorana» (CCSEM) Antonino Zichichi con i membri del Consiglio di Presidenza della WFS e i Direttori delle centoventisette Scuole Internazionali del CCSEM partecipano con dolore la perdita dellaProfessoressaOrdinario di Fisica nell'Università di Parma, grande sostenitrice dello Spirito di Erice per una Scienza senza Segreti e senza Frontiere e illustre esponente della WFS e del CCSEM.William Kininmonth(Australia), Friedrich Steinhäusler (Austria), Adalat Hasanov (Azerbaijan), Sergey Ablameyko (Belarus), Jef Ongena (Belgium), Geraldo Gomes Serra (Brasil), Christopher Essex (Canada), Tsung-Dao Lee (China), Nathalie Charpak (Colombia), Anita Ronne (Denmark), Aleksander Rebane (Estonia), Merab Eliashvili (Georgia), Horst Wenninger (Germany), Udo Helmbrecht (Greece), Ada Yonath (Israel), Masatoshi Koshiba (Japan), Muheeb Awawdeh (Jordan), Tleuken Akhmetov (Kazakhstan), Daniel Masiga (Kenya), SunKun Oh (Korea), Adnan Shihab-Eldin (Kuwait), Askar Kutanov (Kyrgyzstan), Balamurugan Gurusamy (Malaysia), Alberto González-Pozo (Mexico), Pervez Hoodbhoy (Pakistan), Socorro De Leon-Mendoza (Philippines), Gerardus't Hooft (Netherlands), Gheorghe Stratan (Romania), Yevgeniy Velikhov (Russia), Mbareck Diop (Senegal), Edward Kobal (Slovenia), Henning Wegener (Spain), Bertil Galland (Switzerland), Maw-Kuen Wu (Taiwan), Victor Baryakhtar (Ukraine), John Alderdice (United Kingdom), Peter W. Higgs (United Kingdom), Murray Gell-Mann (USA), Samuel C.C. Ting (USA), Richard Wilson (USA), Kadur Gulamov (Uzbekistan), Pierre Darriulat (Vietnam), WFS-Ginevra, Mosca, New York, Pechino.14 aprile 2017Luisa Cifarelli e Lauretta partecipano con profonda commozione al dolore della famiglia Ortalli per la scomparsa dieletta e amatissima amica senza la quale da ora in poi si sentiranno molte più sole.14 aprile 2017Antonino e Maria Ludovica Zichichi con Cosimo, Fabrizio e Lorenzo esprimono con profondo affetto il loro dolore a Donata, Lorenzo e Paolo Andreotti per la scomparsa dellaProfessoressanostra Ducci amica di una vita.14 aprile 2017La Società Italiana di Fisica e il suo Presidente Luisa Cifarelli, insieme al Presidente Onorario, al Consiglio di Presidenza e a tutto il personale, partecipano con sincero e profondo rammarico alla perdita dellaProf.ssaProfessore Ordinario, scienziata, donna di cultura e profonda umanità, già consigliere, socio benemerito, amica e forte sostenitrice della SIF, lascia un grande ricordo nella comunità dei fisici.Ai suoi cari le nostre più affettuose condoglianze.14 aprile 2017Una lunga amicizia, un lungo affetto.Isa salutanel triste giorno della sua dipartita.14 aprile 2017Gli amici e colleghi dell'ex Istituto di Scienze Fisiche di Medicina partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della caraAnnabella, Fernanda, Lina, Sara, Silvia, Simonetta, Cesare, Enrico, Ermanno, Giulio e Mimma, Giuseppe, Luca B., Luca R., Mario, Massimo, Stefano.14 aprile 2017