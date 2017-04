Gino Tanzi

È tornato alla Casa del Padre(Ginen)Autista delle corrieredi anni 91L'annunciano la moglie Vanda, la figlia Marina con Andrea, i nipoti Diego con Margherita, Isotta con Mirco e il piccolo Iacopo ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 15 c.m. alle ore 10.45 partendo dall'abitazione in Strada Matteotti 1 per la Chiesa Parrocchiale indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Vittorio Bellini, alle infermiere Domiciliari ed alla signora Rodica.15-4-2017Ï Angela, Silvia e famiglieÏ Marisa, Cadmo PadovaniÏ Ermes e Bianca RanieriÏ Famiglia Claudia, Mario VispiÏ Lilia Rossolini e famigliaÏ Ida Zinelli Rossolini e figliGiorgio, Antonia, Meri con le famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro zio15 aprile 2017Franca, Cinzia, Antonella, Claudio ed Elena partecipano al dolore di Vanda, Marina e famiglia per la perdita del caro15-4-2017Flavio, Angela, Marisa Tanzi e nipoti tutti sono vicini a Vanda per la scomparsa del caro15 aprile 2017Corrado, Mariangela Fanfoni e famiglie partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro15 aprile 2017Elgore e Bruna con Simona, Davide e Monica e rispettive famiglie partecipano con affetto al lutto di Marina e Vanda per la perdita del caro15-4-2017