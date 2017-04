CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Mario Belicchi



di anni 79



Lo annunciano con dolore la moglie Gabriella, i figli Roberta e Marcello, il genero Marco, la nuora Chiara, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.



I funerali si svolgeranno martedì 18 aprile alle ore 9.30 nella chiesa di S. Vitale in Salsomaggiore Terme, indi al cimitero di Sala Baganza.



La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.



Il S. Rosario sarà recitato lunedì 17 corr. alle ore 20.30 nella chiesa di S. Vitale.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dei Reparti Neurologia e Cardiologia dell'Ospedale di Vaio.



Non fiori ma offerte all'Hospice dell'Ospedale di Vaio. Salsomaggiore Terme- Sala Baganza, 16-4-2017



Ï Famiglia Franco Boschi



Ï Famiglia Manniello Marco



Ci uniamo al dolore dei familiari per la perdita del caro Mario



Maurizio e Marzia. Parma, 16 aprile 2017