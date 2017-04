Clemente Costa

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Daniela, Andrea con Antonella, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 19 aprile alle ore 8.30 partendo dal «Centro Cure Progressive» di Langhirano per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista alle ore 9.00 indi per Il «Tempio» di Valera.Martedì 18 aprile alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore e del «Centro Cure Progressive» per le amorevoli cure prestate.16 aprile 2017Il fratello Eugenio, la cognata Franca e i nipoti Marzia, Patrizia, Claudia, Aldo, Silvia, Monica e Cristina partecipano commossi al dolore di Daniela e Andrea per la scomparsa del loro babbo Clemente per noi tutti16 aprile 2017Mariolina, Lella e famiglie partecipano al lutto dei cugini per la scomparsa dello16 aprile 2017Patrizia, Maurizio, Francesco, Cristina, Carmen, Gino, Dina ed Alina sono vicini con un forte abbraccio ad Andrea e Daniela per la perdita del papà16 aprile 2017