CROCE



«Io credo risorgerò questo mio corpo vedrà il Salvatore.»



È mancato all'affetto dei suoi cari Deodato Rozzi (Deo)



Ne danno il triste annuncio la moglie Iolanda, i figli Gian Luigi, Rita con Luigi, Francesco con Elena, i nipoti Nicolò, Sebastiano, Giovanni, Gloria, Margherita, i fratelli Felice, Mario, Giuseppe, Pietro, il cognato Guido, le cognate Marisa, Franca, Lina, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani, lunedì 17 aprile, alle ore 14.30 partendo dal centro cure progressive «P. Coruzzi» di Langhirano per la chiesa di Anzolla di Tizzano indi al cimitero locale.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento ai fratelli, alla nipote Maria, a Nelly, al Dott. Zammarchi, agli infermieri, agli assistenti domiciliari del territorio, ai servizi sociali e alla Croce Rossa di Tizzano per l'affetto e le premurose cure prestate. Lagrimone, 16 aprile 2017



Ï Elsa, Daniele, Gino e Nella



Ï Fam. Luciano, Walter Comelli



Ï Marina e Massimo Pomi



Ï Fam. Maurizio Raffaini



Ï Fam. Fabrizio Zammarchi



Ï Antonella Govi e fam.



Ï Fam. Mara, Giancarlo, Luciano Dallagiacoma



Ï Daniela Torri e fam.



Ï Circolo Pd Tizzano



Ï Gruppo «Tizzano delle Idee»



Ï Mauro Bertozzi



Ï Isabella Rossi



Ï Cecilia Delsante



Ï Attolini Ugo e figli



Ï Luigi, Mariuccia e figli



Ï Egidio, Monica, Fabio, Elena



Ï Walter Manici e figli



Ï Gianni Magnani



Ï Famiglie Petrolini



Ï Manici Pietro e famiglia



Ï Iside, Giandomenico, Rita e famiglie



Ciao Nonno



le tue forti mani ci proteggeranno da lassù e la tua generosità sarà sempre un esempio per noi.



I tuoi adorati nipoti Giovanni, Gloria, Margherita, Nicolò, Sebastiano. Parma, 16 aprile 2017



La consuocera Rita con Anna sono vicine al dolore di Francesco, Iolanda, Gianluigi e Rita per la perdita del caro Deo Tizzano, 16 aprile 2017



Maria Zanni, Norma e figli ricordano con affetto lo zio Deo Casarola, 16 aprile 2017



Ciao grande Zio Deo



La tua bontà e la tua forza d'animo ci saranno sempre da esempio.



Natalina e famiglia, Fausto e famiglia, Luca, Corrado, Barbara e famiglia, Marco e famiglia, Margherita e famiglia. Groppo, 16 aprile 2017



Lina, Marcella e famiglie ricordano il caro Deo



e sono vicini ai famigliari. Monchio, 16 aprile 2017



Ermes, Celestina, Maria, Ilaria e famiglia partecipano al dolore di Iolanda, figli e fratelli per la scomparsa del caro Deo Collecchio, 16 aprile 2017



Partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita del caro Deo



Iole, Luciana, Maria e famiglie. Anzolla, 16 aprile 2017



Salutano l'amico Deo



Maria Domenica e Giancarlo. Tizzano, 16 aprile 2017



«Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai dato; accoglila Signore».



Ciao Deo



Carlo, Ornella, Elisa, Massimo e famiglie commossi. Monchio, 16 aprile 2017