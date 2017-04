CROCE



E' tornato alla Casa del Padre



Ing. Guido Feldmann



Ne danno il doloroso annuncio la moglie Pupa, la figlia Lucia con Luca Marco e Carlotta, il figlio Giovanni con Francesca e Teresa e le sorelle Giulia e Chicca.



I funerali si svolgeranno lunedì 17 aprile alle ore 9 nella chiesa di Marore partendo dalla camera ardente allestita presso la sala del commiato Cof di Viale Villeta 16, proseguendo per il cimitero della Villetta.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19 nella stessa chiesa.



Si ringraziano il medico curante, Dott. Naser Solimani, la famiglia Cotti e il Dott. Claudio Gatti del ValParma Hospital di Langhirano e, per le amorevoli cure prestate, Giacomo, Gioele e Tony. Carignano, 16 aprile 2017



Ï Roberto, Mariavittoria Agnetti e famiglie



Sei stato per noi il migliore papà del mondo, ci hai insegnato l'amore per la famiglia, l'essere d'esempio, di sostegno, il saper condividere, ascoltare e consigliare.



Grazie Papà



perchè cercheremo di essere come Te.



Giovanni e Lucia. Carignano, 16 aprile 2017



Giulia e Chicca si stringono in un forte abbraccio a Pupa e famigliari tutti, piangendo la scomparsa del carissimo fratello Guido Parma, 16 aprile 2017



Andrea e Maria Grazia con Francesca, Maurizio e Cecilia con Alessandro e Francesco si stringono addolorati alla zia Pupa e ai famigliari tutti in questo triste momento per la scomparsa del loro carissimo zio Guido Parma, 16 aprile 2017



I cugini Bertoli Giulio con Lilly e Alberto si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa dell'



Ing. Guido Feldmann Noceto, 16 aprile 2017



Valter, Luciana, Valentina, Greta, Alessandro, Sebastiano, Andrea, Caterina, Federico, Tommaso si stringono a Pupa, Lucia e Giovanni in questo triste momento per la scomparsa del caro Guido Vigatto, 16 aprile 2017



Angelo e Patrizia, Maria Pia e Aldo, Luca, Lella, Pietro e Federica, addolorati e con le rispettive famiglie, si stringono con affetto a Pupa, Giovanni e Francesca, Lucia e Luca per la scomparsa del caro



Ing. Guido Feldmann Parma, 16 aprile 2017



Don Luigi e la Comunità Betania partecipano al grave lutto della famiglia per la perdita dell'amico



Ing. Guido Feldmann Parma, 16 aprile 2017



Zia Pupa, Giovanna, Lucia vi abbracciamo con tanto affetto e vi siamo vicini insieme a Marco, Carlotta e Terry nel dolcissimo ricordo dello Zio Guido



Annalisa, Silvia e Francesca. Parma, 16 aprile 2017



Lidia con Umberto e Annamaria e le loro famiglie piangono la perdita del caro Guido



e abbracciano Pupa, Giovanni e Lucia. Parma, 16 aprile 2017



Alberto e Silvia con Vanessa e Lorenzo piangono la perdita del caro Guido



e sono vicini nella preghiera a Pupa, Giovanni, Lucia e a tutti i loro famigliari in questo triste momento. Parma, 16 aprile 2017



La famiglia Silva è vicina a Carlotta e famiglia per la perdita del caro nonno Guido Corcagnano, 16 aprile 2017



Mariangela e Ilaria si stringono con affetto a Lucia e famiglia per la perdita del caro Guido Carignano-Panocchia, 16-4-2017



Renzo e Anna Pieroni profondamente addolorati sono vicini a Pupa, Lucia e Giovanni per la perdita del caro Guido Vigatto, 16 aprile 2017