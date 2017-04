Fiorenza Damioli

Ci ha lasciato la nostra cara mammadi anni 65Con profonda tristezza lo annunciano Lara con Luciano, Vanessa con Francesco, Diego, gli adorati nipoti Nicole e Samuele, i fratelli Marco e Nadia, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 18 c.m. alle ore 10.00 partendo dalla sala della commiato Cof (VialeVilletta, 16 Pr) per la chiesa di Langhirano alle ore 10.30.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale e alle suore della casa di cura Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.16-4-2017Ï Fam. Vittorio Grossi, Silvia e FrancescaCiaosei stata una grande donna, dolce, buona...Buona con tutti...Sei stata forte e coraggiosa, ti sei sempre rimboccata le maniche e per noi hai fatto tutto...Grazie mamma per tutto l'amore che ci hai dato, mi mancherai immensamente...Unite per sempre oltre la vita...Vanessa «la tua bambina».16 aprile 2017.«Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta».Sei stata unaspeciale.Ti voglio bene.Lara.16 aprile 2017Ciaopasseranno giorni, mesi, anni, ma il ricordo di una persona speciale come te rimarrà sempre nei nostri cuori.I tuoi nipoti Nicole e Samuele.16 aprile 2017