Vilma Vecchi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio il marito Angiolino, i figli Paolo con Sergia, Maria Cristina con Alberto, i nipoti, le sorelle e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 18 aprile alle ore 9.15 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di Pontetaro, indi al cimitero di Bianconese.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella chiesa di Pontetaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 aprile 2017Ï Fam. Renzo PaladiniÏ Fam. Luisella, Lisetta ChiariÏ Famiglie Sicurisorella amatissima.Ora dal nostro cuore non potrai più scappare.Argia, Anna e famiglia.16 aprile 2017I cugini Rita, Marica, Ida, Gelmino, Giampietro, Camilla e Francesca piangono la perdita della cara16 aprile 2017Gemma, Giovanna e Barbara con le rispettive famiglie sono vicini ai familiari per la perdita della cara16 aprile 2017