Maria Pia Carrettain Pesci

E' mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con profondo dolore il marito Gian Franco le figlie Alessandra con Alberto, Valentina e Martina, Antonella con Costanza, la nuora Francesca con Elisa, nipoti e pronipoti , il fratello, la sorella, i cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 19 aprile con partenza alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Beato Andrea Carlo Ferrari, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Paolo Pelagatti.Si ringraziano inoltre il personale medico e paramedico dei reparti di Oncologia e Medicina Interna, ed in particolare il dott. Marcello Tiseo e il dott. Michele Riva.18 aprile 2017Ï Lino e Marisa FanfoniÏ Nando Zanacca e figliÏ Giuseppe Zanacca e figlieÏ Guido e MariolinaÏ Nanda e Pietro SicuriÏ Famiglia Giovanni PesciÏ Stefano e Chiara CarrettaRosetta e Amilcare, Francesco e Roberta con Filippo e Anna Giulia partecipano al dolore di Franco, Antonella, Sandra e tutta la famiglia Pesci per la scomparsa della cara18 aprile 2017Siamo vicini a te, Franco, e a tutta la tua famiglia nel dolore per la perdita della carache ricorderemo con tanto affetto.Gianni e Nera, Paola e Romano, Andrea e Iadi, Enrico e Erika, Riccardo e famiglia, Stefania e famiglia.18 aprile 2017Tina e Franco abbracciano l'amico Franco, le figlie e tutta la famiglia in questo doloroso momento per la perdita dell'amatissima18 aprile 2017Con profonda tristezza ci uniano al dolore di Franco, Antonella e Sandra per la scomparsa della caraUmberto, Giovanna, Chiara, Lorenzo, Federica.18 aprile 2017Profondamente commosse siamo vicine con affetto a Antonella per la scomparsa della cara mammaCristina, Marilena, Rita e Vittoria.18 aprile 2017Ada e Carlo profondamente addolorati sono vicini all'amico Franco nella grave perdita della cara18 aprile 2017Ï Fam. Panini ErmesÏ Fam. Saccardi LodovicoÏ Fam. Barilla Mauro