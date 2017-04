Maria Paola Visani

È mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati lo annunciano il marito Giorgio, i figli Fabio, Marzio e Fausto con le rispettive famiglie, il fratello Maurizio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa della Trasfigurazione (via Sidoli) indi al tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 aprile 2017Ï Rossana, Carlantonio e figliÏ Famiglie Ortalli Liliana, Luca e AlessandroCiaosorellona mia, questo non è un addio, ma solo un arrivederci, certo che mamma e papà ci aspettano lassù, a braccia aperte.Mi manchi, mi manchi tanto.Un bacione.Maurizio.18 aprile 2017Carasei stata un grande esempio di vita per tutti noi, un punto di riferimento e continuerai ed esserlo.In questo doloroso momento ci stringiamo affettuosamente a Giorgio, Fabio, Marzio, Fausto e famiglie.Un forte abbraccio.Maurizio con Giancarla, Stefano, Filippo, Sara e rispettive famiglie.18 aprile 2017Ciao nonnaresterai sempre nei nostri cuori.Giulia con Luca e Giorgia, Andrea con Arianna, Claudio, Federica e Gianmarco.18 aprile 2017CiaoSei stata una gran persona, le tue nuore Elli, Rossella, Barbara.18 aprile 2017Proprietari, inquilini e amministratore del condominio «Simone» Stradello Goliardo Padova, 8 sono vicini ai famigliari per la scomparsa della signora18 aprile 2017Isa con Bruno, Francesca e Agata sono vicini a Giorgio, Fabio, Marzio e Fausto per la perdita dell'adorata18 aprile 2017Rosita, Cristina, Raffaella e famiglie sono vicini a Fabio, Giulia, Elli e familiari per la perdita della cara18 aprile 2017ti ricordiamo con affetto.Giovanna, Giorgio con Samantha e Luca.18 aprile 2017