Giorgio Belledi

Ci ha lasciatodi anni 86Ne danno il triste annuncio la figlia Silvia con Luca, Giulia ed Elisa, i fratelli Umberto e Paola.I funerali avranno luogo giovedì 20 aprile alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dell'Annunziata indi al cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento a dottor Gasparro dell'Oncologia Medica di Parma e all'associazione Verso il Sereno.18 aprile 2017I fratelli Umberto con Ida, Paola con Bonfiglio e i nipoti Alessandra, Roberta, Giovanni, Francesca, Andrea, Giovanna e rispettive famiglie piangono la perdita di18 aprile 2017Giannina, Maddalena, Mariola, Francesco, Evelina, Anna, Benedetta, Davide, con le rispettive famiglie, ricordando lo ziol'ultimo grande vecchio di Casa Barilli, sono vicini con affetto a Silvia, Luca, Giulia ed Elisa.18 aprile 2017Le Librerie Feltrinelli, con tutti i collaboratori e le collaboratrici, si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa dilibraio, intellettuale, artista, punto di riferimento e modello per generazioni di lettori e librai.18 aprile 2017I dipendenti delle Librerie Feltrinelli di Parma partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del caro18 aprile 2017Maria e Mario Lavagetto, Francesca e Cesare Rusconi partecipano al dolore di Silvia e famiglia per la scomparsa diamico di tutta una vita.18 aprile 2017Simonetta Sorba ricorda con grande affetto e ammirazione profonda l'amico18 aprile 2017Elisabetta e Roberto Ceresini con infinita tristezza ricordano il caroe partecipano al dolore della famiglia.18 aprile 2017Profondamente rattristato per la morte dell'amico carissimoper tutti gli anni delle scuole elementari.Pier Luigi Cocconi18 aprile 2017Dario e Gerardo si uniscono con affetto al dolore dei famigliari nel ricordo del caro18 aprile 2017A Silvia, Luca, Giulia, Elisa, Paola e Umberto.Siamo vicini al vostro dolore con un forte abbraccio, nel momento del commiato al caroPietro, Rita, Paolo, Marisa, Matteo, Sofia.18 aprile 2017Gloria e Andrea con Teresa e Lucia si stringono con affetto a Silvia e alla sua famiglia nel ricordo di18 aprile 2017L'Associazione Remo Gaibazzi ricorda con affetto l'amico18 aprile 2017