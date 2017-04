Afro Sormani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89I famigliari comunicano che il funerale si svolgerà in Trecasali domani mercoledì 19 alle ore 10,00 partendo da Villa Gaj Corradi per la chiesa parrocchiale indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato nella Cappella di Villa Gaj Corradi questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano sentitamente il medico curante dottor Fabrizio Vignali e tutto il personale di Villa Gaj Corradi per le cure profuse.18 aprile 2017Ï Lucetta, Gianni StocchiÏ Elisa, Umberto, Paola