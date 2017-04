Maria Costaved. Gennari

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio le figlie Ione con Lodovico e Stefano, Claudia con Umberto, Nicolò, Federico, il fratello Aldo, la sorella Rina e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 19 aprile partendo dalla sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A alle ore 10.30 per la chiesa parrocchiale Santa Maria del Rosario in via Isola, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il medico curante dott. Paolo Pizzigoni per la professionalità dimostrata.Si ringrazia inoltre la dott.ssa Antonia Pezzani per la sua grande umanità.Un grazie di cuore a tutte le persone che sono state vicine con il loro affetto e il loro prezioso sostegno.Grazie alla cara Ana che con amorevoli cure l'ha accompagnata.18 aprile 2017Ï Famiglia BassiÏ Famiglia BaldiÏ Famiglia FerrettiMaurizio e Mapi con Carolina e Tommaso si uniscono al dolore di Claudia e Umberto per la perdita della cara18 aprile 2017