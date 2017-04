Dino Ferrari

Non è più con noiNe danno il dolorso annuncio la moglie Tina, il figlio Michele con Elena, il cognato Erasmo, la cognata Enrica e i cari nipoti Luca e Daniele.I funerali si svolgeranno oggi martedì 18 aprile partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 9,45 per la chiesa di Sant'Evasio, proseguiranno per il cimitero di Baganzola.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott.ssa Maria Catena Mannino.Un grazie di cuore a tutti gli amici per il loro prezioso conforto e sostegno.18 aprile 2017La famiglia Bonati Erasmo partecipa al grande dolore che ha colpito Tina, Michele ed Elena per la perdita del caro18 aprile 2017Carlo, Germana, Lorenzo, Maria e Matteo si uniscono al dolore dei familiari per scomparsa del caro18 aprile 2017Gli amici Rita, Claudia, Maddalena, Riccardo, Erberto e familiari partecipano, profondamente colpiti, al lutto di Tina e Michele per l'immatura e triste perdita dell'amico di tanti, indimenticabili, anni18 aprile 2017I condomini e l'amministratore del condominio Giuliana di via A. Fleming 22/24, partecipano commossi e addolorati al grave lutto che ha colpito Tina e Michele, per la scomparsa del loro carissimo18 aprile 2017